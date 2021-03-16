МВД предлагает ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом состоянии будет увеличен с двух до трех лет, соответствующие поправки в УК РФ разработало МВД России по поручению вице-премьера Юрия Борисова, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

По данным издания, изменения внесут в ст. 264.1 УК, которая устанавливает санкции для водителей, "подвергнутых административному наказанию" - то есть для тех, кто уже был наказан за пьяное вождение (или за отказ от медосвидетельствования) в рамках КоАП. Сейчас нарушителям, если их в течение года повторно поймают на пьяном вождении, грозит уголовное наказание в виде штрафа 100-300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.

МВД предлагает еще более жесткие санкции для ранее судимых по ст. 264.1 УК РФ: штраф до 500 тыс. руб., исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет.

По информации издания, в пояснительной записке к законопроекту сказано, что введенная в 2014 году ст. 264.1 УК РФ не сдерживает пьяных водителей.

"На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль", - приводит газета слова авторов поправок.

В статье отмечается, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ. Поправки поддержали в Генпрокуратуре, Верховном суде, Следственном комитете РФ, а также в государственно-правовом управлении президента, пишет "Коммерсант".