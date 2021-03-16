В Думе готовы рассмотреть поправки об ужесточении наказания за пьяную езду

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Госдуме готовы рассмотреть законодательные инициативы об усилении ответственности за систематическое пьяное вождение и проанализировать существующую правоприменительную практику, заявил первый зампредседателя профильного думского комитета по законодательству и госстроительству Даниил Бессарабов.

"Если она (поправка - ИФ) диктует усиление ответственности, то такие шаги мы тоже должны рассматривать. Если соответствующий проект закона будет внесен, то мы готовы его рассматривать с участием представителей соответствующих сторон", - сказал Бессарабов.

Вместе с тем он отметил, что со стороны законодателей делаются все шаги для совершенствования законодательства для профилактики пьяной езды.

"Лично и как депутат считаю, что пьяным за руль нельзя садиться, это недопустимо. Это серьезное правонарушение. А если человек системно не исполняет нормы закона, то он должен быть подвернут строгой ответственности", - сказал Бессарабов во вторник "Интерфаксу".

Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ сообщила, что МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало поправки к Уголовному кодексу (УК) РФ, по которым максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом состоянии будет увеличен с двух до трех лет.