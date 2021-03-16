Жителю Кубани отменили оправдательный приговор об убийстве девочки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) во вторник отменил оправдательный приговор жителю Краснодарского края Николаю Мишину, обвиняемому по резонансному уголовному делу об убийстве восьмилетней девочки, сообщил во вторник "Интерфаксу" руководитель секретариата председателя апелляционного суда Алексей Медведев.

По его словам, прокуратура Краснодарского края усмотрела в приговоре целый ряд процессуальных нарушений и подала на него апелляцию. Суд в Сочи отменил приговор Краснодарского краевого суда и направил дело на новое рассмотрение в ином составе.

В июне 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района края пропала восьмилетняя девочка, а в январе 2019 года на нескольких зданиях поселка появились надписи, указывающие на местонахождение тела ребенка. Проверив схемы, следователи обнаружили скелет девочки, а вскоре задержали подозреваемого в ее убийстве.

"В ходе следствия Мишин во всем признался, однако в дальнейшем отказался от своих слов. Он утверждал, что письмо со схемами он нашел в доме своего родного брата, умершего в 2018 году", - отметил собеседник агентства.

Следствие утверждало, что девочка в день убийства несколько раз забегала во двор Мишина. Прогоняя ее, он несколько раз ударил ребенка молотком по голове. Убив девочку, мужчина на машине вывез ее тело в поле и спрятал.

В январе 2021 года суд первой инстанции на основании вердикта присяжных признал Мишина невиновным в убийстве малолетней. Присяжные, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитали недоказанными события, описанные в обвинительном заключении. После вынесения вердикта Мишин был освобожден из-под стражи в зале суда.