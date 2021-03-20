Росавиация сообщила о готовности к полному возобновлению сообщения с Кубой

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия и Куба проработают вопрос расширения авиасообщения между странами с учетом эпидемиологической ситуации, сообщает Росавиация в субботу.

В сообщении говорится, что такая договоренность была достигнута 19 марта в рамках визита министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсия Гранда в Россию. С ним встретился глава Росавиации Александр Нерадько.

Российская сторона сообщила о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме, сообщает ведомство. В условиях ограниченного количества авиарейсов между странами отмечается высокий уровень коммерческой загрузки рейсов российских авиакомпаний.

Авиасообщение между Россией и Кубой открылось в конце октября, с начала ноября туроператоры развернули чартерные программы. Рейсы выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко, на большой остров туристам въезжать запрещено.

Россиянам для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделать который нужно не раньше 72 часов до поездки. По прилете анализ берут повторно. Вакцинация не избавляет от этих процедур.

Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19. При необходимости ее можно купить в аэропорту за $30. При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30. В отелях путешественники обязаны носить маски.