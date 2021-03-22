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Калининградский лихач лишился автомобиля за неуплаченные 300 штрафов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Судебные приставы Калининграда изъяли автомобиль у местного жителя, накопившего более 300 неоплаченных штрафов за превышение скорости.

Как сообщила пресс-служба регионального управления ФССП, злостного нарушителя приставы совместно с сотрудниками ГИБДД задержали при помощи камер системы "Безопасный город".

Оказалось, что гражданин купил машину в 2015 году, но не зарегистрировал ее на свое имя. Зная, что штрафы приходят прежнему владельцу автомобиля, новый хозяин систематически превышал скорость. В результате он не оплатил 306 административных штрафов на сумму 147 тыс. рублей.

В ходе задержания должника был составлен акт описи и ареста имущества с изъятием. Автомобиль с помощью эвакуатора был доставлен на специальную стоянку. Арестованное имущество будет оценено и передано на реализацию.

Также вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора 266 тыс. рублей. В итоге нарушитель должен будет выплатить 413 тыс. рублей.

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