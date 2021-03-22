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Володин заявил, что монополия доллара в мире должна пошатнуться

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что в нынешних условиях монополия доллара в мировой экономике может утратить свою устойчивость.

"Мы живем в то время, когда монополия доллара должна пошатнуться", - сказал Володин в понедельник журналистам.

По его мнению, "на смену ему может прийти юань, евро". И "рубль становится валютой, в которой все больше ведутся взаиморасчеты", - добавил он.

"Чем скорее расчеты перейдут в национальные валюты, тем будет лучше. А США пора задуматься о развитии экономики своей страны, а не создавать проблемы в мире", - сказал Володин.

Спикер Госдумы также высказался в целом по теме взаимодействия Вашингтона и Москвы. По его мнению, "в первую очередь эти отношения нужны" самим Соединенным Штатам.

"Когда они из РФ делают врага, вводят все новые и новые санкции, пора задуматься: а что дальше?", - добавил он.

Володин отметил, что в РФ "открыты к диалогу, но этот диалог должен вестись на принципах взаимного доверия и отсутствия двойных стандартов".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия должна отходить от использования доллара и международных платежных систем.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров в интервью китайским СМИ. "Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", - подчеркнул он.

Вячеслав Володин США Госдума

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