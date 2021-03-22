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Спасатели начали эвакуацию группу детей из гор Заполярья после схода лавины

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Спасатели в настоящее время добираются до детской туристической группы в районе горы Маннепахк в Мурманской области, в которой после схода снежной массы погибла девочка, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС России по Мурманской области.

"Детей, конечно, эвакуируют. Сейчас спасатели на снегоходах пробиваются к ним, чтобы провести эвакуацию", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в туристическую группу входят дети из Санкт-Петербурга в возрасте от 10 до 15 лет.

Позже в региональном главке МЧС добавили, что "по поручению главы администрации Мончегорска для помощи туристам выделен автобус, который доставит их в гостиницу Мончегорска". В гостинице детям предоставят также горячее питание. Кроме того, их осмотрят медики.

По информации источника "Интерфакса", всего в группу входили 16 человек - трое взрослых и 13 детей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсетях отметил, что всего "под снегом оказались трое подростков", включая погибшую.

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). Ранее спасатели нашли девочку без признаков жизни, после реанимационных действий была констатирована ее смерть.

Как сообщалось, информация об организованной и зарегистрированной группе туристов, которая попала под снежную массу в районе Имандры, поступила в МЧС около 18:00 мск.

В спасательном ведомстве сообщили, что один ребенок находится под снегом. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, их состояние удовлетворительное.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Имандры под лавину попала девочка 2008 года рождения, которая входила в состав туристической группы.

Мурманская область

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