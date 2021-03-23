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Бездомная собака искусала ребенка на Сахалине

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Проверку по факту нападения бездомной собаки на девятилетнюю девочку в городе Долинске проводит прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"В рамках проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка исполнению законодательства об отлове и содержании безнадзорных животных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Минздрава региона сообщает, что в понедельник вечером бездомная собака напала на девочку в центре города. Родители самостоятельно доставили ребенка в поликлинику. Врач обнаружил на голове ребенка несколько рваных ран, лицо не пострадало. В поликлинике зашили раны, госпитализация не потребовалась, девочка будет проходить амбулаторное лечение.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал неудовлетворительной работу глав районов с проблемой бездомных собак, поставив перед мэрами задачу - ускорить строительство приютов для безнадзорных животных, сообщает пресс-служба правительства.

Планируется, что межмуниципальные приюты появятся в северной, центральной и южной частях Сахалина, а также на Курилах. На территории каждого объекта обустроят помещения для временного и длительного содержания собак, сообщает пресс-служба.

Сахалинская область

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