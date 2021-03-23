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Потерпевшие заявили к полковнику Черкалину иски на 1,5 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Потерпевшие по уголовному делу о мошенничестве заявили к бывшему начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кириллу Черкалину иски более чем на 1,5 млрд руб., следует из материалов дела.

Так, согласно материалам Московского гарнизонного военного (МГВС), который во вторник продлил арест Черкалину на полгода и который будет рассматривать его дело по существу, в уголовном деле в его отношении имеется два иска: от потерпевшего Сергея Гляделкина к Черкалину и "иным лицам" не менее чем на 1 млрд 200 млн руб. и от потерпевшего Игоря Ткача непосредственно к Черкалину почти на 319 млн руб.

Во вторник МГВС по ходатайству гособвинения продлил Черкалину срок содержания под стражей по 8 сентября. На тот же срок суд продлил арест, наложенный на изъятые у матери офицера дорогостоящие часы.

Черкалину вменяется получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем 637 млн руб. у деловых партнеров Ткача и Гляделкина.

Свою вину заключивший сделку со следствием офицер признал в полном объеме. Как ожидается, его дело будет рассмотрено судом в особом порядке - без исследования доказательств.

Как сообщалось, изобличающие Черкалина показания в рамках своей сделки со следствием по делу о мошенничестве дал другой бывший сотрудник Управления "К" СЭБ ФСБ Михаил Горбатов.

В 2019 году в доход государства судом были обращены различные активы Черкалина и его близких, в том числе наличные более чем на 6 млрд руб.

Вместе с Черкалиным весной 2019 года были задержаны двое других офицеров СЭБ ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их дела находятся в отдельном производстве.

ФСБ Кирилл Черкалин

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