Шесть вахтовиков пострадали в потасовке в мурманской Белокаменке
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту массового конфликта между вахтовиками в Белокаменке, в результате которого медицинская помощь потребовалась шестерым рабочим. Об этом сообщили журналистам в УМВД России по Мурманской области.
По предварительной информации, конфликт возник на бытовой почве на одной из строительных площадок. В результате получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть человек. Все они обслужены амбулаторно, отметили в полиции.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник "Интерфакса" уточнил, что в конфликте участвовали рабочие компании "Велесстрой".
В Белокаменке расположена строительная площадка Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск".
Ранее "НОВАТЭК" сообщал, что всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек.