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Шесть вахтовиков пострадали в потасовке в мурманской Белокаменке

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту массового конфликта между вахтовиками в Белокаменке, в результате которого медицинская помощь потребовалась шестерым рабочим. Об этом сообщили журналистам в УМВД России по Мурманской области.

По предварительной информации, конфликт возник на бытовой почве на одной из строительных площадок. В результате получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть человек. Все они обслужены амбулаторно, отметили в полиции.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник "Интерфакса" уточнил, что в конфликте участвовали рабочие компании "Велесстрой".

В Белокаменке расположена строительная площадка Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск".

Ранее "НОВАТЭК" сообщал, что всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 тыс. человек.

Мурманская область

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