Чемезов назвал финансы главной проблемой ОПК при выпуске гражданской продукции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Предприятия оборонно-промышленного комплекса сталкиваются с нехваткой финансирования при создании и запуске производства гражданской продукции, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Хотел бы отметить, что для организаций ОПК производство продукции гражданского назначения это, как правило, новый вид деятельности, который требует и знаний, и умений, и финансирования... Проблем в части становления "гражданки" у предприятий ОПК еще очень много, центральной из которых остается все-таки финансовая", - сказал Чемезов в среду на форуме "Госзаказ".

Он отметил, что предприятия приходится осваивать "гражданку" в условиях безусловного приоритета заданий ГОЗа.

"Ввиду низкой маржинальности контрактов ГОЗ у организаций ОПК объективно недостаточно собственных средств, которые необходимы для запуска продукции в серию. Не всегда возможно и заемное финансирование в силу требований регуляторов и потенциальные санкционные риски для финансовых институтов. Также гражданские проекты ОПК не очень привлекательны и для частных инвесторов в связи с неопределенностью сроков их окупаемости", - сказал Чемезов.

Он сообщил, что по итогам 2020 года процент выручки от реализации "гражданки" составил более 34% в общем объеме выручки организаций корпорации.