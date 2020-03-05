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Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Как заявил Борисов, выступая на коллегии Минпромторга Татарстана, другая половина этой суммы будет реструктурирована на 15 лет под 3% годовых. "Это очень серьезная мера, которая позволит (предприятиям ОПК - ИФ) освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития", - подчеркнул вице-премьер.

27 декабря 2019 года Борисов заявил, что меры для улучшения финансового состояния ключевых предприятий ОПК выработаны, будет произведена "расчистка" кредитов в размере 700 млрд рублей. Он также отмечал, что 90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), "Уралвагонзавод", "Высокоточка" ("Высокоточные комплексы") и "Алмаз-Антей".

В январе 2020 года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что проблема задолженности предприятий российского ОПК решена, в конце прошлого года был подготовлен соответствующий закрытый указ президента.

В июле 2019 года Борисов сообщил, что из-за кредитного портфеля в более чем 2 трлн рублей предприятия ОПК вынуждены "жить впроголодь". На тот момент объем реструктуризация части задолженности оценивался вице-премьером в 600-700 млрд рублей.

Источник "Интерфакса" в августе 2019 года сообщил о том, что Сбербанк и ВТБ обратились в правительство с просьбой заменить списание части кредитов предприятиям ОПК при передаче активов Промсвязьбанку другими мерами поддержки таких заемщиков.

По словам собеседника "Интерфакса", президент Сбербанка Герман Греф и Костин в своем обращении предложили заменить перенос убытков от списания на госбанки-кредиторы, который может негативно повлиять на финансовое состояние этих банков, другими мерами поддержки ОПК: субсидированием ставок по кредитам, докапитализацией государством или предоставлением госгарантий. В середине июля 2019 года Борисов поручил ведомствам рассмотреть обращение Грефа и Костина.

Юрий Борисов ОПК

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