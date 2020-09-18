Путин нацелил ОПК на увеличение выпуска гражданской продукции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу безусловного соблюдения планов по увеличению доли производства гражданской продукции в оборонно-промышленной отрасли.

"Увеличение выпуска качественной, высокотехнологичной гражданской продукции в перспективе позволит оборонным организациям получить дополнительные доходы, создать современные рабочие места, получить важные технологии двойного назначения, компетенции новые приобрести. Поэтому обращаю внимание: все намеченные планы должны безусловно соблюдаться", - заявил Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что к 2025 году доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме производства ОПК должна достичь 30 процентов, а к 2030 году - уже 50 процентов.

Президент отметил, что стимулирование диверсификации ОПК - это важнейший вопрос для устойчивого и сбалансированного развития комплекса на долгосрочную перспективу, когда пик программ перевооружения будет пройден.

"Год от года доля гражданской продукции в общем объеме производства ОПК растет. Если в 2018 году это было 20,9 процента, то в 2019 - уже 24,1, причем в ряде сегментов ОПК эти показатели еще выше", - отметил Путин.

В авиастроении, например, по его словам, этот показатель составляет свыше 31 процента, и даже в такой отрасли как производство боеприпасов - уже 26 процентов.

"Мы не раз говорили, что предприятиям ОПК следует шире использовать возможности, которые открывает реализация национальных проектов и федеральных программ: активное участие в них позволит увеличить выпуск гражданской продукции и внедрять передовые технологии, освоить новые рынки сбыта, запустить инвестиционные циклы, ориентированные на среднесрочное и долгосрочное планирование, и тем самым укрепить технологический суверенитет России, внести серьезный вклад в ее экономическое развитие", - сказал Путин.