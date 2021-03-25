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Источник сообщил, что Юлия Навальная вновь улетела в Германию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Супруга Алексея Навального Юлия 24 марта снова улетела из России в Германию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Это второй выезд Навальной в Германию после того замены условного наказания Навальному по "делу Ив Роше" на реальный срок. 10 февраля она вылетела из столичного аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне. Тогда немецкие СМИ сообщали, что Навальная находилась в Германии с частным визитом.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

В середине марта стало известно, что Навальный доставлен из СИЗО в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области для отбытия наказания по делу "Ив Роше". Накануне адвокат сообщил об ухудшении здоровья Навального в колонии.

Юлия Навальная Алексей Навальный Россия Германия

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