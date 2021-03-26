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МВД предложило продлить срок действия истекшего паспорта РФ

МВД предложило продлить срок действия истекшего паспорта РФ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел РФ предложило внести изменения в постановление правительства от 8 июля 1997 года, касающиеся положения о паспорте гражданина РФ. Проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагаемые изменения коснутся сроков замены паспорта РФ по возрасту. По новым правилам, по достижении 20 и 45 лет его можно использовать еще 30 дней.

По действующим сейчас правилам, при достижении 20 и 45 лет паспорт РФ становится недействительным. Гражданину дается 30 дней на его замену.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время паспорт фактически прекращает действие с момента наступления 20-летнего и 45-летнего возраста, вследствие чего гражданин сталкивается с ограничением своих прав. Например, с невозможностью зарегистрироваться на Госуслугах с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта.

Кроме того, инициатива объясняется практикой банков, отказывающих гражданам в предоставлении услуг по причине наличия у них паспортов, информация о статусе которых как недействительных указывается в соответствующем информационном ресурсе органов внутренних дел.

МВД правительство

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