Продажи первого российского электросамолета могут начаться до 2030 г.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Продажи первого российского электросамолета могут начаться до 2030 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в пятницу.

"Полетит он в ближайшее время, вопрос в том, что это будет приведено в коммерческом плане, (. . .) к 2030 году, но может и раньше. Это вопрос эксплуатации, инфраструктуры, цены изготовления таких типов самолета. Мы просто движемся от цены изготовления. Мы просто движемся где-то в ногу, а где-то с опережением зарубежных коллег", - сказал он.

По его словам, это будет экспериментальный летательный аппарат, на котором будет внедрена электрическая установка.

"Сначала должны сделать, взять за базу существующий летательный аппарат и газотурбинный двигатель (...). Двигатель, который сможет работать и быть испытанным", - добавил Мантуров.

В то же время министр отметил, что первый российский самолет с электродвигателем на базе Як-40 поднимется в воздух уже в ближайшее время. "Полетит он в ближайшее время", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.