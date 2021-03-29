Путин еще не принял решения об участии в созванном Байденом саммите

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Решения президента РФ Владимира Путина об участии в климатическом саммите, инициированном президентом США Джо Байденом, пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мне пока не известно, дошло ли приглашение до нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, есть ли решение главы государства об участии в саммите.

"Это надо с МИДом проконсультироваться, потому что такие приглашения передаются по дипломатическим каналам", - уточнил Песков.

В минувшую пятницу Белый дом сообщил, что президент США направил приглашения лидерам 40 государств на саммит по климату, который пройдет в онлайн-формате 22-23 апреля. В заявлении Белого дома отмечается, что в списке глав государств присутствуют Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Среди остальных приглашенных - премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Италии Марио Драги, премьер Испании Педро Санчес, премьер Японии Ёсихидэ Суга, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава правительства Индии Нарендра Моди, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В документе Белого дома говорится, что в ходе саммита участники "укажут на необходимость усиленных действий в борьбе с изменением климата и на их экономические преимущества". В частности, "ключевой целью как саммита лидеров, так и 26-й конференции ООН по климатическим изменениям станет активизация усилий", направленных на сдерживание роста температур на планете на уровне до 1,5 градуса по Цельсию.