Кремль расценил слова Байдена как оскорбление главы государства

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Слова президента США Джо Байдена, который подтвердил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей, в Кремле расценивают в первую очередь как оскорбление главы государства, а не лично Путина, заявил "АиФ" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Здесь личное восприятие вторично", - ответил он на вопрос, сильно ли задело Путина оскорбление. -

"Это, конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное", - добавил он.

Песков считает, что Путин в ответ "достаточно искренне" пожелал Байдену здоровья: "Здоровье никому не помешает".

Он напомнил, что по сути российский президент предложил Байдену "разговор", но эта инициатива "осталась без ответа со стороны американцев".

В Кремле считают, что сейчас главное - "не дать отношениям скатываться дальше по наклонной" и нужно пытаться их "реанимировать", а для этого - "начать говорить".

"С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют", - отметил пресс-секретарь президента.

Отзыв российского посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций Песков объяснил необходимостью ревизии двусторонних отношений. Посол прибыл в Москву 21 марта. На 29 марта, по словам Пескова, он еще не встречался с Путиным.

На вопрос, возможен ли разрыв дипломатических отношений с США, Песков ответил, что "не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях".

"Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", - заявил представитель Кремля.