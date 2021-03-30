Частный жилой дом горит в Пермском крае, есть погибшие

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пожарные тушат частный жилой дом в селе Барда Пермского края, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 23.24 (местного времени) 29 марта 2021 года в дежурно-диспетчерскую службу "01" поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме в с. Барда Бардымкого муниципального округа. По прибытии первого пожарного подразделения дом и надворные постройки полностью охвачены огнем на площади 212 кв. метров. К сожалению, есть погибшие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении задействованы 32 человека и 11 единиц техники. В частности, от МЧС России привлечены 18 человек личного состава и пять единиц техники.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.