Женщина с двумя детьми погибла на пожаре в Прикамье

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе двое детей, погибли на пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СК России во вторник.

По данным следствия, возгорание в частном доме в селе Барда произошло в ночь на вторник.

"Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела женщины - 1988 года рождения, и двоих детей 2017 и 2013 годов рождения", - говорится в сообщении.

Специалисты не обнаружили криминальных следов смерти при осмотре тел. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На сайте регионального управления МЧС сообщается, что площадь возгорания составила 212 кв. метров.