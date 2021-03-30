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Курганского подростка заподозрили в обстреле автобусов из пневматики

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в обстреле автобусов в Кургане. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Установлено, что 23 марта находившийся в квартире у знакомого 14-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в маршрутку.

Кроме того, 25 марта на улице он выстрелил из пневматики в рейсовый автобус.

При этом в автобусе разбились стекла, а в одном из случаев осколки стекла попали пассажиру в глаз.

Курган

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