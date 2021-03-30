Пермский НПЗ "ЛУКОЙЛа" остановил установку первичной переработки из-за дыма

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский НПЗ) во вторник остановило технологическую установку для первичной переработки нефти АВТ-4 из-за задымления на оборудовании. Об этом сообщила пресс-служба Пермского НПЗ.

"30 марта на технологической установке АВТ-4 произошло задымление на перетоке атмосферной колонны и стриппинга. Работа технологического объекта временно приостановлена, очаг локализован", - сообщила пресс-служба предприятия.

В результате инцидента никто не пострадал, остальные объекты завода функционируют в штатном режиме. В настоящее время проводится экологический мониторинг – обстановка соответствует всем необходимым нормам.

В пресс-службе предприятия "Интерфаксу" уточнили, что на заводе действуют четыре установки первичной переработки нефти и АВТ-4 является крупнейшей из них. В пресс-службе не смогли оперативно уточнить годовой объем первичной переработки на этой установке.