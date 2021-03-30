Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

Пермский НПЗ "ЛУКОЙЛа" остановил установку первичной переработки из-за дыма

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский НПЗ) во вторник остановило технологическую установку для первичной переработки нефти АВТ-4 из-за задымления на оборудовании. Об этом сообщила пресс-служба Пермского НПЗ.

"30 марта на технологической установке АВТ-4 произошло задымление на перетоке атмосферной колонны и стриппинга. Работа технологического объекта временно приостановлена, очаг локализован", - сообщила пресс-служба предприятия.

В результате инцидента никто не пострадал, остальные объекты завода функционируют в штатном режиме. В настоящее время проводится экологический мониторинг – обстановка соответствует всем необходимым нормам.

В пресс-службе предприятия "Интерфаксу" уточнили, что на заводе действуют четыре установки первичной переработки нефти и АВТ-4 является крупнейшей из них. В пресс-службе не смогли оперативно уточнить годовой объем первичной переработки на этой установке.

ЛУКОЙЛ

Новости

Двое пострадавших при ЧП на судозаводе в Ленобласти госпитализированы

Два человека пропали и до четырех пострадали при ЧП с траулером в Ленобласти

Строящийся траулер опрокинулся на судоремонтном заводе под Петербургом

"Мытищинский стрелок" оказал ожесточенное сопротивление полиции

"Мытищинский стрелок" оказал ожесточенное сопротивление полиции

Путин призвал не допустить, чтобы родители забирали детей из школ из-за мигрантов

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Стрелок в подмосковных Мытищах бросил две гранаты в полицейских

Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину

Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину
Пандемия коронавируса

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');