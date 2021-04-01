Минсельхоз запланировал довести долю застрахованных посевов до 30%, "как в Европе"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ одной из своих задач ставит к 2025 году довести объем страхования посевов в России до 30%, как в Европе. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на пресс-конференции в четверг.

"Наша задача – к 2025 году выйти на охват 30%, чтобы 30% наших посевов было застраховано. Это наша задача. Это средняя европейская практика, 30-50%. Мы тоже пытаемся прийти к этой цифре", - сообщила Фастова, добавив, что в Европе и Америке аграрии вообще не имеют право на получение каких-то субсидий и поддержки от государства при отсутствии страхового полиса.

По данным министерства, в прошлом году агрострахованием было охвачено 5 млн га, что составляет 6,5% от всех посевов. В этом году долю планируется довести до 8%.

"Cельхозтоваропроизводители пошли в страхование, они видят, что механизм рабочий, и во многом здесь нужно отдать должное и страховым компаниям. У нас 2020 год был годом, когда страховые компании активно производили выплаты. И за 2020 год было выплачено 1,8 млрд рублей именно страховых возмещений сельхозтоваропроизводителю. И большая часть пришлась на Ставропольский край – 1,2 млрд рублей, Краснодарский – 200 млн рублей, именно они пострадали, пострадало очень много и многолетних насаждений, поэтому они получили компенсацию, они увидели, что механизм работает", - пояснила Фастова.

Что касается животных, то в 2020 году в стране было застраховано 8 млн голов.

"Сельхозтоваропроизводители уже научены опытом АЧС, птичьим гриппом, активно страхуют своих животных, и сегодня у нас застраховано в 2020 году было 8 млн голов, что составляет 28% от общего поголовья животных. Это действительно высокий процент. У нас есть регионы, у которых свыше 50% животных застраховано. Например, в Тамбовской области у них вообще 97% всех животных застрахованы", - прокомментировала данные замминистра.

В прошлом году впервые было запущено страхование аквакультуры, всего было застраховано 2 тыс. тонн аквакультуры. На конец марта 2021 года эта цифра составила 6,3 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, в прошлом году объем субсидий на агрострахование с господдержкой составил 2,2 млрд рублей. В этом объем субсидий увеличен вдвое – до 4,4 млрд рублей.