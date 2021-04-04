В Обнинске застрелили мужчину, взявшего в заложники свою мать

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские застрелили мужчину, который взял в заложники свою мать в калужском Обнинске в воскресенье, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

"Он оказал сотрудникам сопротивление, ранив одного из них ножом, после чего полицейский применил табельное оружие и нейтрализовал мужчину. Его мать была освобождена и не пострадала", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, погибший - 32-летний житель Москвы, который недавно переехал в Обнинск вместе с матерью.

В пресс-службе регионального управления МВД предположили, что мужчина мог находиться под действием наркотиков. Он стоял на балконе, приставив нож к горлу матери. По данным пресс-службы, полицейские попытались вступить в переговоры с мужчиной, однако на контакт он не шел.

Раненый полицейский был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.