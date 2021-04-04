Экс-главбуха СК Петербурга обвинили в краже денег из вещдоков

Предварительно сумма похищенного оценивается примерно 400 млн рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО бывшего руководителя финансово-экономического отдела городского управления СКР Дмитрия Ковальчука по делу о особо крупной краже, сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Ковальчук заключен под стражу по 17 мая, говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в краже в особо крупном размере (п.б ч.4 ст.158 УК РФ). По версии следствия, он с июня 2013 года по январь 2021-го, занимая должность руководителя финансово-экономического отдела Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, похитил купюры, признанные вещественными доказательствами, а также деньги, на которые был наложен арест в рамках уголовных дел. В СКР полагают, что мужчина распорядился украденным по своему усмотрению.

СМИ сообщают, что, предварительно сумма похищенного оценивается примерно 400 млн рублей. В настоящий момент мужчина не работает в СКР.