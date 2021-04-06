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Столицей Ленинградской области стала Гатчина

Столицей Ленинградской области стала Гатчина
Вид на Гатчинский дворец
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал поправки, внесенные в устав региона, по которым столицей области стала Гатчина. До сих пор органы госвласти региона размещались в Петербурге.

Новый закон предусматривает, что чиновники администрации области будут работать и в Петербурге, и в Гатчине. Документ опубликован на сайте регионального правительства и вступил в силу.

Законопроект о придании Гатчине статуса столицы Ленинградской области региональное Заксобрание одобрило 24 марта.

Ранее сделать Гатчину столицей планировали до конца 2020 года. Теперь предполагается, что областные органы власти завершат переезд из Петербурга в 2022 году.

Гатчина Ленинградская область Александр Дрозденко

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