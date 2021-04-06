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Правительство Ленобласти планирует переехать в Гатчину к 2024 году

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Переезд правительства Ленинградской области в новую столицу региона Гатчину планируется завершить не более чем в трехлетний срок, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

"Самый сложный этап - это поэтапный переезд. Ни у кого фантазий нет, что это будет сразу. И точно никто шашкой не машет, что это будет в течение года. На самом деле период будет длительный. Мы считаем, что это займет где-то до трех лет", - сказал Дрозденко.

По его словам, первым частично переедет аппарат губернатора, затем комитет по культуре и туризму, комитет по сохранению культурного наследия, комитет по делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту, а также небольшие ведомства. Крупные комитеты будут переезжать в последнюю очередь.

Как сообщалось, 24 марта Законодательное собрание Ленинградской области одобрило законопроект о размещении органов государственной власти региона в Гатчине и Санкт-Петербурге. Позднее Дрозденко подписал закон об изменениях в устав региона, согласно которым столицей области становится город Гатчина.

Статус столицы Ленинградской области Гатчине планировалось присвоить до конца 2020 года. Полностью завершить переезд органов региональной власти планировалось в 2022 году.

Гатчина Александр Дрозденко Ленинградская область

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