Россиянин получил 18 лет колонии за попытку убить двух белорусских милиционеров

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Брестский областной суд 1 апреля приговорил гражданина России к 18 годам колонии усиленного режима за покушение на убийство двух милиционеров в городе Иваново Брестской области, сообщила пресс-служба суда во вторник.

Перед судом предстал гражданин РФ 1966 года рождения, ранее судимый за умышленное причинение менее тяжких травм и теперь обвинявшийся в нарушении срока запрета въезда в Белоруссию и в покушении на убийство.

Во время задержания за незаконное пребывание в Белоруссии гражданин России, который ранее был выслан из страны, в автомобиле милиции ударил ножом в шею и грудь одного милиционера и попытался напасть на второго. Оба сотрудника правоохранительных органов пострадали, но смогли выбить у россиянина нож.

Мужчина приговорен к 18 годам колонии в условиях усиленного режима и штрафу в размере 1350 белорусских рублей (примерно 39 тыс. рублей). С обвиняемого также взыскано материальное возмещение морального вреда в пользу потерпевших. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.