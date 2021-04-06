Глава кубанского Апшеронска отправлен в отставку за сокрытие 20 млн руб.

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава города Апшеронска в Краснодарском крае Сергей Иващенко освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщила во вторник пресс-служба краевой прокуратуры.

"Прокуратурой Апшеронского района установлено, что главой Апшеронского городского поселения допущены нарушения антикоррупционных стандартов, в том числе при представлении сведений о своем имущественном положении", - говорится в сообщении.

В частности, по данным прокуратуры, Иващенко в рамках декларационных кампаний в 2017-2019 гг. сокрыл данные о поступлении на его банковские счета более 20 млн рублей.

Информация о выявленных нарушениях была направлена в администрацию Краснодарского края для проведения проверки. В результате губернатор Вениамин Кондратьев обратился в горсовет Апшеронска с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета.

Депутаты в ходе внеочередной сессии приняли решение об отправлении Иващенко в отставку.