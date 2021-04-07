"Ремонт" ДНК у нейрона указал ученым на возможные мишени для лечения деменции

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ученые под руководством специалистов из Института биологических исследований Солка (США) исследовали особенности репарации ("ремонта") ДНК нейронов, это поможет определить потенциальные генетические мишени для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Специалисты исследовали нейроны, выращенные в клеточной культуре из эмбриональных стволовых клеток человека.

"Как выяснилось, при "ремонте" своей ДНК нейроны в первую очередь обращают внимание на определенные участки геномной последовательности – по-видимому, критически важные для их функционирования. Таких "горячих точек" оказалось около 65 тыс., в целом – около 2% генома. В числе прочих в этих областях расположены гены, кодирующие белки, связанные с развитием нейродегенеративных заболеваний и старением", - отмечает издание.

При этом области репарации ДНК нейронов оказались насыщены и участками с присоединенными метильными группами, которые блокируют считывание генетической информации и, соответственно, останавливают работу гена.

"Зная, какие области ДНК нейронов имеют приоритет для восстановления, мы понимаем, какие гены абсолютно необходимы этим клеткам, чтобы нормально работать. Так мы можем обнаружить перспективные генетические мишени для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона и других старческих деменций", - говорится в публикации.