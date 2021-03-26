Любови Соболь разрешили посещать церковь и водить ребенка в школу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Следователь удовлетворил ходатайство защиты юриста ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь о возможности в рамках меры пресечения в виде домашнего ареста посещать церковь и водить ребенка в школу.

"Любови Соболь, находящейся под домашним арестом, разрешили посещать храм, однократный прием нотариуса, водить и забирать ребенка из школы", - сообщил в твиттере ее адвокат Владимир Воронин в пятницу.

При этом, согласно опубликованному постановлению в твиттере, следователь отказал Соболь в ежедневных прогулках рядом с домом и в праве пользоваться интернетом.

19 марта Басманный суд Москвы продлил Соболь и другим фигурантам дела домашний арест до 23 июня 2021 года.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом.