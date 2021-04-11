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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
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Гинцбург назвал гаданиями прогнозы о росте заболеваемости COVID в середине апреля

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поставил под сомнение обоснованность прогнозов, согласно которым в РФ заболеваемость коронавирусом резко возрастет в середине апреля.

Ранее эксперты аналитического портала "СберИндекс" на основе математической модели с учётом степени соблюдения людьми санитарных мер пришли к выводу, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое - до более 15 тысяч.

"Я ни одной обкатанной математической прогностической модели не видел", - сказал Гинцбург "Интерфаксу" в воскресенье.

"Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание", - отметил ученый.

На вопрос, стоит ли ожидать "третью волну" заболеваемости, Гинцбург ответил, что он не является сторонником такого деления.

"Но я могу выделить несколько этапов развития пандемии. Первый этап, если хотите, первая волна - это завозной характер инфекции. Мы все прекрасно понимали, что источники заражения - международные аэропорты, куда наши соотечественники возвращались из-за рубежа", - рассказал Гинцбург.

По его ловам, были приняты серьезные санитарно-эпидемические меры. "Хотя, с моей точки зрения, они могли бы быть еще более энергичными. Нужно было "накормить" население "Кагоцелом" и "Полиоксидонием", которые в 70-80 годы испытывали на организованных коллективах, фактически на миллионах солдат. Эти препараты повышают уровень интерферонов и повышают очень здорово. Конечно, люди болели бы, но количество тяжелых случаев было бы гораздо меньше", - убежден Гинцбург.

Александр Гинцбург

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