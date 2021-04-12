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Осквернившие храм в Заполярье девушки отделались штрафом и предупреждением

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Мурманской области вынес приговор двум фигуранткам уголовного дела об оскорблении чувств верующих, сообщает региональное следственное управление СКР.

18-летней жительнице Архангельской области и 16-летней местной жительнице было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений).

Как установил суд, в ноябре 2020 года нетрезвые девушки нанесли из баллончика на стены храма Воскресения Христова в старинном поморском селе Умба (Терский район области) надписи и рисунки, оскорбляющие чувства верующих.

Совершеннолетнюю жительницу Архангельской области приговорили к штрафу в 15 тыс. рублей, а в отношении несовершеннолетней применены "принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения, передачи под надзор законного представителя, ограничения досуга и установления особых требований к поведению", сказано в сообщении.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала девушек вменяемыми.

Умба считается древнейшим русским селением на Кольском полуострове. Первые упоминания о ней в документах Соловецкого монастыря датируются 1466 годом. На протяжении многих лет развитие Умбы было связано с деятельностью Соловецкого, а после - Кирилло-Белозерского монастырей. В XIX веке здесь появился лесопильный завод - первое промышленное предприятие на Кольском полуострове.

Мурманская область РПЦ

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