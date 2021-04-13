Робот расспросит пациентов пяти поликлиник Москвы о самочувствии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в пяти поликлиниках запущен эксперимент с использованием голосового ассистента на базе искусственного интеллекта. Он по телефону будет собирать жалобы пациентов на самочувствие перед тем, как их примет терапевт, рассказала сайту горадминистрации заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в феврале был запущен чат-бот, который также мог собирать жалобы пациентов перед приемом у врача-терапевта.

"Теперь же пациенту предоставляется дополнительный выбор - опрос можно пройти и по телефону с помощью роботизированного голосового помощника, интегрированного с чат-ботом. Он будет опрашивать пациентов перед приемом и загружать информацию по жалобам на самочувствие в ЕМИАС", - сказала она.

Опрос проведет робот, который обрабатывает обращения граждан по записи на прием. Он принимает телефонные звонки и без участия операторов записывает на прием, переносит, отменяет запись и обзванивает пациентов с напоминанием о визите к специалисту. Если пациент записался к терапевту, голосовой ассистент во время звонка с напоминанием о приеме предложит также пройти опрос по жалобам на самочувствие. Результаты опроса автоматически попадут в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему и врач сможет их зафиксировать или отредактировать, заполняя протокол осмотра.

Эксперимент запустили для пяти городских поликлиник. После его завершения эту технологию могут ввести и в других поликлиниках.