Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:11Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 500 769+454 145

Робот расспросит пациентов пяти поликлиник Москвы о самочувствии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в пяти поликлиниках запущен эксперимент с использованием голосового ассистента на базе искусственного интеллекта. Он по телефону будет собирать жалобы пациентов на самочувствие перед тем, как их примет терапевт, рассказала сайту горадминистрации заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в феврале был запущен чат-бот, который также мог собирать жалобы пациентов перед приемом у врача-терапевта.

"Теперь же пациенту предоставляется дополнительный выбор - опрос можно пройти и по телефону с помощью роботизированного голосового помощника, интегрированного с чат-ботом. Он будет опрашивать пациентов перед приемом и загружать информацию по жалобам на самочувствие в ЕМИАС", - сказала она.

Опрос проведет робот, который обрабатывает обращения граждан по записи на прием. Он принимает телефонные звонки и без участия операторов записывает на прием, переносит, отменяет запись и обзванивает пациентов с напоминанием о визите к специалисту. Если пациент записался к терапевту, голосовой ассистент во время звонка с напоминанием о приеме предложит также пройти опрос по жалобам на самочувствие. Результаты опроса автоматически попадут в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему и врач сможет их зафиксировать или отредактировать, заполняя протокол осмотра.

Эксперимент запустили для пяти городских поликлиник. После его завершения эту технологию могут ввести и в других поликлиниках.

Москва Анастасия Ракова

Новости

В МИД заверили, что РФ не откажется от защиты русскоязычного населения

Гендиректор "Невской мануфактуры" и его зам задержаны по делу о пожаре

Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"

Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"

Что случилось этой ночью: вторник, 13 апреля

Обгоревшее тело нашли на месте пожара в "Невской мануфактуре"

Пожарная авиация завершила работу у горящего бизнес-центра в Петербурге

Пожарная авиация завершила работу у горящего бизнес-центра в Петербурге

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

Что произошло за день: понедельник, 12 апреля

Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области международной информбезопасности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');