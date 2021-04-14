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Сбербанк запустил сервис по взысканию просроченных долгов юрлиц и ИП

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что совместно со своей "дочкой" "АктивБизнесКонсалт" запустил сервис Time2Pay по взысканию просроченной дебиторской задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Основная аудитория сервиса - компании из сферы торговли, услуг, ЖКХ, работающие на условиях отсрочки платежа.

Сотрудники сервиса готовы работать с задолженностью на всех этапах взыскания - от первого звонка с напоминанием погасить долг до сопровождения интересов кредитора в процедуре банкротства. За услуги будет взиматься комиссия в случае удачного взыскания долга.

"Раньше мы предлагали услуги на поздних этапах взыскания - сопровождении дела в банкротстве или продаже активов для погашения долга - и часто слышали от клиентов, что они хотели бы мирно и быстро вернуть свои долги, не заходя в многолетние процедуры принудительного взыскания", - сообщил через пресс-службу вице-президент банка, директор департамента по работе с проблемными активами Максим Дегтярев.

АктивБизнесКонсалт Сбербанк Максим Дегтярев

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