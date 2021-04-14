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Конюхов собрался пересечь Тихий океан на катамаране на солнечных батареях

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Известный российский путешественник Федор Конюхов готовится к одиночному плаванию через Тихий океан на катамаране NOVA на солнечных батареях и электрической тяге.

Протяженность маршрута от Чили до Австралии составит порядка 9 тысяч морских миль (более 16,6 тыс. км). Старт перехода, который продлится около ста дней, запланирован из города Вальпараисо (Чили) в декабре 2021 года. Финиширует путешественник в австралийском Брисбене.

"Я не думаю, что наш рекорд будет долго держаться, но мы должны быть первыми", - заявил Конюхов на пресс-конференции.

Он отметил, что его не пугает одиночество в путешествии, которое займет более ста дней. Конюхов отметил, что на Земле нет одиночества: "в океане есть рыбы, всякие чудища, вроде гигантских кальмаров, альбатросы".

Катамаран, на котором Конюхов отправится в одиночное плавание, спроектированный английским дизайнером Филом Моррисоном, сделан из углепластика и способен выдержать шторм в восемь баллов. Солнечные батареи, установленные на катамаране российского производства.

Путешественник намерен привлечь внимание к проблемам энергосбережения, защите окружающей среды и на развитие инновационных технологий. Во время своего перехода Конюхов будет ввести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана. Кроме этого, собранные по ходу путешествия материалы и образцы будут переданы для изучения Институту океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук.

Конюхов сообщил, что его следующим проектом может стать полет в стратосферу.

"Я хочу полететь в стратосферу. Для этого я бы хотел объединиться с Ричардом Брэнсоном (британский предприниматель - ИФ). Если он не полетит со мной, то я хочу осуществить полет в стратосферу с его аэродрома в Мексике", - рассказал путешественник.

Конюхов - член Русского географического общества, академик Российской академии художеств. На его счету пять кругосветных переходов на весельных лодках.

Федор Конюхов

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