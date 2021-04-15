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Полиция пришла с проверками в мэрию Геленджика

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции проводят следственные действия в мэрии Геленджика, сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

Он написал своем телеграм-канале, что в кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП Геленджикского отдела полиции.

Мэр уточнил, что следственные мероприятия проводятся у двух заместителей и помощника главы города.

Сам Богодистов в настоящее время выехал в Краснодар на совещание в краевой администрации.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией МВД по данному поводу.

Геленджик Краснодарский край

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