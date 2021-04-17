Что произошло за день: суббота, 17 апреля

Задержание украинского консула в Петербурге, самое большое число заболевших COVID в Москве с января, похороны принца Филиппа в Виндзоре

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ России задержала украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка. По данным службы, задержание прошло при получении дипломатом секретной информации, он интересовался сведениями о прописке, машинах, а также данными ФСБ и базой уголовных дел. Через несколько часов Сосонюка отпустили, МИД РФ рекомендовал ему покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В ответ Украина высылает старшего дипломата посольства России.

- Число случаев COVID-19 в Москве за сутки оказалось максимальным с конца января. В столице выявили 2 822 случая заражения. В целом по России прирост впервые с начала месяца превысил 9,3 тыс. случаев.

- В Виндзоре прошли похороны принца Филиппа. На службе в часовне святого Георгия присутствовали только члены королевской семьи, включая королеву Великобритании Елизавету II. По завершении церемонии гроб опустили под пол часовни под звуки волынки.

- Вертолет разбился под Краснодаром во время обработки полей. Погиб пилот - мужчина 1960 года рождения. Этот же вертолет, по данным источника, уже попадал в сводки авиапроисшествий восемь лет назад. Тогда он под управлением пилота без летного свидетельства задел лопастями линию ЛЭП и получил серьезные повреждения.

- Сборная России по фигурному катанию впервые победила в командном чемпионате мира World Team Trophy. Команда набрала на турнире в Осаке наибольшее число очков в общем зачете - 125. На втором месте - сборная США, на третьем - команда Японии.