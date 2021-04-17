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Упавший на Кубани вертолет ранее уже был участником авиаинцидента

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2, разбившийся в субботу в Краснодарском крае, восемь лет назад уже попадал в сводки авиапроисшествий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как он рассказал, в мае 2013 года Ми-2 с таким же бортовым номером RA-20977, также производивший полевые работы, упал, зацепившись лопастями за линию ЛЭП. У пилота не было летного свидетельства и необходимого опыта. Сам он при падении не пострадал. По словам собеседника агентства, вертолет получил серьезные повреждения, упав на правый бок, но "не исключено, что его могли восстановить".

В РоссииНа Кубани разбился вертолет при выполнении сельхозработЧитать подробнее

В свою очередь в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте журналистам сказали, что на место крушения Ми-2 выехали следователи и криминалисты для проведения проверки.

Ранее сообщалось, что в субботу в Северском районе Кубани при проведении сельскохозяйственных работ разбился вертолет Ми-2. По данным МЧС, в результате погиб пилот 1960 года рождения.

Краснодарский край Кубань Ми-2

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