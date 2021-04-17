На Кубани разбился вертолет при выполнении сельхозработ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вертолет разбился под Краснодаром во время обработки полей, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, Ми-2 выполнял работы по сельхозобработке полей в Северской районе. "Однако в районе поселка Ильский с ним пропала связь. Вертолет потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.

Пилот погиб, сообщил источник.

Позднее в пресс-службе МЧС РФ журналистам рассказали подробности инцидента. По ее данным, Ми-2, который производил орошение полей, совершил жесткую посадку в районе 52 км автодороги Краснодар-Новороссийск, около поселка Ильский. Спасатели подтвердили гибель пилота - мужчины 1960 года рождения.

В МЧС отметили, что все службы экстренного реагирования находятся на месте.