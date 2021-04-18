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Гранитные плиты обрушились на монументе Победы в Великом Новгороде

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Обрушение гранитных плит на облицовке монумента Победы произошло в ночь на воскресенье в Великом Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.

Как уточнил собеседник агентства, плиты упали на южной стене мемориала.

По предварительным данным, площадь обрушения оставила несколько десятков квадратных метров.

Благодаря счастливой случайности погибших и травмированных не было. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Согласно информации на сайте мэрии, решается вопрос о проведении на аварийном памятнике капитального ремонта.

Монумент Победы на берегу реки Волхов открыли 20 января 1974 года - в день 30-летия освобождения города от оккупантов. На холме на громадном каменном постаменте была установлена бронзовая фигура всадника с мечом над поверженной свастикой. Общая высота монумента со смотровой башней составила около 27 м.

Великий Новгород

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