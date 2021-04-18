Гранитные плиты обрушились на монументе Победы в Великом Новгороде

Монумент Победы на берегу реки Волхов открыли 20 января 1974 года - в день 30-летия освобождения города от оккупантов. На холме на громадном каменном постаменте была установлена бронзовая фигура всадника с мечом над поверженной свастикой. Общая высота монумента со смотровой башней составила около 27 м.