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"Аэрофлот" заплатит 169 млн руб. за рекламу на главной странице "Яндекса"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" заплатит до 168,6 млн рублей за размещение рекламных баннеров на главной странице "Яндекса", следует из материалов сайта госзакупок.

Баннеры должны висеть на yandex.ru по одной неделе в месяц с июня по декабрь 2021 года и быть доступны для пользователей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской и Свердловской области.

Ранее в апреле "Аэрофлот", который базируется в московском "Шереметьево", анонсировал открытие рейсов из 13 российских городов на юг страны: в Анапу, Сочи, Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону.

В 2019 году "Аэрофлот" проводил аналогичный конкурс с максимальной стоимостью 173 млн рублей. В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, компания обнулила расходы на рекламу и маркетинг.

Аэрофлот Яндекс

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