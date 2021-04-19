Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Экс-координатор штаба Навального в Петербурге арестован на 7 суток за акцию 31 января

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отправил под административный арест на 7 суток сторонника Алексея Навального Дениса Михайлова за участие в январской несогласованной акции оппозиции. Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитной организации "Апология протеста" в понедельник.

По данным организации, активисту вменили правонарушение по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Согласно протоколу, 31 января он участвовал "в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте". Отмечается, что это не являлось публичным мероприятием, что там было около 100 человек, и люди собрались "с целью выражения поддержки Алексею Навальному".

Ранее Михайлов возглавлял Штаб Навального в Петербурге.

Также под административным арестом находится нынешний координатор местного отделения организации Ирина Фатьянова. Как сообщалось, 14 апреля Октябрьский районный суд Петербурга назначил ей 10 суток административного ареста за организацию массового собрания граждан 31 января "путем публикации в группе штаба поста с видеопризывом". Активистка в свою очередь отмечала, что в момент публикации находилась в спецприемнике.

Петербург Алексей Навальный Денис Михайлов

Новости

Роскомнадзор напомнил о штрафах за неудаление призывов к протестам

ФАС возбудила дело против Google

Преемника Япончика и Деда Хасана будут судить в Москве

Шествие "Бессмертного полка" может пройти в очном формате 24 июня

Шествие "Бессмертного полка" может пройти в очном формате 24 июня
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Суд по иску о признании ФБК экстремистской организацией начнется 26 апреля

В СЖР открестились от планов обязать репортеров носить QR-код на митингах

В СЖР открестились от планов обязать репортеров носить QR-код на митингах

Генпрокуратура напомнила, что нельзя публиковать призывы к незаконным акциям

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

ФАС проведет совещание по Турции и ценам на авиабилеты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');