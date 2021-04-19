Экс-координатор штаба Навального в Петербурге арестован на 7 суток за акцию 31 января

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отправил под административный арест на 7 суток сторонника Алексея Навального Дениса Михайлова за участие в январской несогласованной акции оппозиции. Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитной организации "Апология протеста" в понедельник.

По данным организации, активисту вменили правонарушение по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Согласно протоколу, 31 января он участвовал "в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте". Отмечается, что это не являлось публичным мероприятием, что там было около 100 человек, и люди собрались "с целью выражения поддержки Алексею Навальному".

Ранее Михайлов возглавлял Штаб Навального в Петербурге.

Также под административным арестом находится нынешний координатор местного отделения организации Ирина Фатьянова. Как сообщалось, 14 апреля Октябрьский районный суд Петербурга назначил ей 10 суток административного ареста за организацию массового собрания граждан 31 января "путем публикации в группе штаба поста с видеопризывом". Активистка в свою очередь отмечала, что в момент публикации находилась в спецприемнике.