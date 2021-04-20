РЖД хотят запросить средства ФНБ на "восточный БАМ"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" определили ряд проектов с дефицитом финансирования, средства на которые хотели бы запросить из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В их числе - программа развития восточного участка Байкало-Амурской магистрали - для вывоза дополнительного объема угля из Якутии и центральный транспортный узел.

"Проработать механизмы финансирования" "якутского" проекта, "включая возможности ФНБ", в марте поручал президент РФ Владимир Путин после предложения министра экономического развития Максима Орешкина. "Если это будет, конечно, необходимо. Во всяком случае, я против этого ничего иметь не буду", - говорил глава государства, отмечая, что "об этом упоминал" руководитель региона.

"Стоимость строительства "якутского участка" - 350 млрд руб. Будем заявляться (на средства ФНБ - ИФ), отталкиваясь от максимума, который возможен ", - заявил на брифинге замглавы РЖД Андрей Макаров.

"В соответствии с планами по вывозу угля по итогам I и II этапов (проекта "БАМ/Транссиб" - ИФ), у нас были работы в Якутии, но в гораздо меньших объемах. Были запланированы текущие объемы (обслуживания - ИФ) "Колмара" с Денисовского и Чульмаканского месторождений, были объемы по Эльгинскому месторождению, однако после смены акционера последнего (ранее проект реализовывал "Мечел", сейчас - "А-Проперти" Альберта Авдоляна - ИФ) стало ясно, что этот объект будет развиваться более энергично. Кроме того, активно развиваются Сугодинско-Огоджинское и Ургальское месторождения, разрабатываемые компанией "СУЭК", - описал топ-менеджер предпосылки к формированию ж/д проекта.

"Совокупное увеличение планируемых к вывозу грузов - относительно параметров II этапа - 36 млн тонн к 2024 г. Со II этапом эти объемы никак не согласованы, поэтому мы с коллегами проработали проекты - назовем их III этап развития БАМа", - добавил он.

"По сути, для этого потребуются сплошные вторые пути от Тынды до Ванино, желательно с электрификацией, что позволит проводить поезда большего веса. Стоимостные параметры серьезные - по предварительным оценкам, без электрификации работы могут обойтись в 350 млрд руб., с электрификацией - 700 млрд руб.", - сообщил Макаров. "Можно начинать основные проработки уже сейчас - и тогда на горизонте 2025-2026 гг. могли бы прогнозировать выполнение части этих работ", - сказал замглавы монополии.

"Инвестиционная программа "Российских железных дорог" уже сегодня дефицитная, разрыв по 2024-2025 гг. между долгосрочной программой развития компании и прогнозными доходами составляет порядка 800 млрд руб. Мы будем поднимать вопрос о финансировании "якутского кластера" за счет средств Фонда национального благосостояния", - заявил он.

Также, по мнению компании, финансировать из ФНБ можно было бы проект по развитию "центрального транспортного узла". "Утвержденная до 2024 года программа предполагает три источника финансирования: РЖД, Москва и РФ. По федеральным деньгам существует дефицит в размере 105 млрд рублей. Чтобы не сворачивать темп работ в Москве, тоже могут быть рассмотрены средства ФНБ", - сообщил Макаров.

"Динамично строим, нарастили серьезную группировку - порядка 8 тыс. человек в моменте в границах Центральной кольцевой автомобильной дороги работают на наших железнодорожных объектах", - отметил топ-менеджер. Он уточнил, что в случае одобрения финансирование из Фонда национального благосостояния по обоим проектам придется на период с 2022 по 2024 гг.