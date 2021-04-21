Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:25Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

В Приморье отменили массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Власти Приморского края решили отказаться от проведения ряда массовых мероприятий в майские праздники.

В РоссииШествие "Бессмертного полка" может пройти в очном формате 24 июняШествие "Бессмертного полка" может пройти в очном формате 24 июняЧитать подробнее

"В 2021 году в Приморье решено не проводить первомайскую демонстрацию в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Здоровье жителей края - самый ценный ресурс, то, чем ни в коем случае нельзя рисковать", - сказала журналистам заместитель директора регионального департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

По этой же причине в крае не проводится традиционный крестный ход на Пасху на центральной улице столицы региона и шествие "Бессмертного полка" 9 мая, добавила она.

Ранее организаторы акции "Бессмертный полк" сообщили, что в этом году шествие пройдет в онлайн-формате. В традиционном формате его планируется провести 24 июня при условии, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

По данным регионального оперштаба, за сутки в крае выявлен 34 новых случая коронавируса. Всего в Приморье COVID-19 заболели почти 43,3 тыс. человек, из них более 40, 6 тыс. человек выздоровели. Прививки от коронавируса сделали 88.1 тыс. человек.

Хроника 09 января 2020 года – 21 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Приморский край COVID-19 Пасха Бессмертный полк День Победы коронавирус

Новости по теме

Новости

Мэрия Хабаровска не согласовала митинг на центральной площади города

Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на потребление электричества

Экс-полицейского признали виновным в убийстве Флойда

Экс-полицейского признали виновным в убийстве Флойда
Экономический кризис

ВВП России в марте вырос на 0,5% впервые с начала кризиса

Что произошло за день: вторник, 20 апреля

МИД РФ заявил о готовности ответить на любые враждебные действия Праги

С 1 мая вернувшиеся из-за рубежа россияне будут сдавать 2 теста на COVID-19

Глава МИД Чехии заявил о готовности выслать всех российских дипломатов

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил мячик и погиб

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил мячик и погиб

Минздрав предложил обязать вакцинироваться от лихорадки Эболы

Минздрав предложил обязать вакцинироваться от лихорадки Эболы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');