В Приморье отменили массовые мероприятия из-за ситуации с COVID-19

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Власти Приморского края решили отказаться от проведения ряда массовых мероприятий в майские праздники.

"В 2021 году в Приморье решено не проводить первомайскую демонстрацию в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Здоровье жителей края - самый ценный ресурс, то, чем ни в коем случае нельзя рисковать", - сказала журналистам заместитель директора регионального департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

По этой же причине в крае не проводится традиционный крестный ход на Пасху на центральной улице столицы региона и шествие "Бессмертного полка" 9 мая, добавила она.

Ранее организаторы акции "Бессмертный полк" сообщили, что в этом году шествие пройдет в онлайн-формате. В традиционном формате его планируется провести 24 июня при условии, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

По данным регионального оперштаба, за сутки в крае выявлен 34 новых случая коронавируса. Всего в Приморье COVID-19 заболели почти 43,3 тыс. человек, из них более 40, 6 тыс. человек выздоровели. Прививки от коронавируса сделали 88.1 тыс. человек.