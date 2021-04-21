Полиция опровергла избиение активиста в Новокузнецке

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы опровергают появившуюся в СМИ информацию об избиении жителя Новокузнецка во время вручения ему предостережения об участии в несанкционированных мероприятиях.

Как сообщила пресс-служба главного управления МВД по Кузбассу в среду, мужчину, которого якобы избили полицейские, накануне посещали сотрудники правоохранительных органов. Они вручили ему предостережение о недопустимости административных правонарушений и антиобщественного поведения.

"Однако от получения документа он отказался. Физическая сила к мужчине полицейскими не применялась. Все действия сотрудников зафиксированы на видео", - отмечается в сообщении.

В среду в местных СМИ появились сообщения о том, что полицейские избили мужчину, которого раньше привлекали к ответственности за участие в несанкционированных акциях, в том числе в поддержку Алексея Навального.