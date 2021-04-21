Бывший сотрудник "Монетки" стал фигурантом дела о разглашении коммерческой тайны

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело о разглашении коммерческой тайны (ч.2 ст.183 УК) в отношении местного жителя, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

"Речь идет о сотруднике торговой сети "Монетка", который накануне своего увольнения и перехода в конкурирующую структуру, передал по электронной почте служебную информацию об объемах продаж, выручке с НДС, рентабельности прибыли с НДС, себестоимости товара с НДС и другие важные данные", - полагает следствие.

Горелых отметил, что подозреваемый уже извинился за свой поступок. Ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.