Путин поручил дать возможность иностранцам за четыре дня оформить визу в РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить для граждан большинства стран мира возможность быстро оформить электронную визу для поездок в страну.

"Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию", - заявил Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию в среду.

Он напомнил об опыте проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году и заявил, что в будущем коронавирусные ограничения будут отменены и в Россию снова смогут приехать миллионы туристов со всего света.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Однако из-за пандемии коронавируса по решению правительства выдача электронных виз была приостановлена.

Согласно закону, виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях. Виза действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Она оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно. Правительство определило перечень аэропортов, через которые можно въезжать в РФ по электронной визе.