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Сити-менеджер Евпатории сообщил о допросе двух своих заместителей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Обыски прошли в среду в администрации Евпатории, сообщил глава администрации города Роман Тихончук журналистам в среду.

"С 14:00 начались обыски в кабинетах здания администрации и в департаменте имущественных и земельных отношений. После этого сотрудники правоохранительных органов забрали наших сотрудников - это два зама главы администрации, начальник департамента и сотрудник департамента", - сказал Тихончук.

По его словам, сотрудники администрации сейчас на допросе.

Подтверждением информации от правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Евпатория

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