Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:01Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 143 528 162+575 317

Житель Кузбасса получил более 16 лет колонии за растление трех детей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Суд города Тайга (Кузбасс) признал местного жителя виновным в изнасиловании двух мальчиков и одной девочки, сообщает в четверг пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

"Осужденный признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и приговорен к 16 годам и шести месяцам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в мае прошлого года 37-летний осужденный был в гостях у знакомого, где пил алкоголь. После этого он вышел во двор, где увидел трех соседских детей и позвал их к себе.

"На приусадебном участке своего дома мужчина совершил в отношении 12-летнего и четырехлетнего мальчиков и восьмилетней девочки насильственное преступление сексуального характера. После чего он отпустил детей, предупредив, чтобы они ничего не рассказывали", - говорится в сообщении.

Родители узнали об изнасиловании, услышав разговор детей, и сообщили об этом в полицию.

После задержания мужчина отказался сотрудничать со следствием и не признавал вину, психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, говорится в сообщении.

Кузбасс

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 22 апреля

Корабли ВМФ России вышли в море в районе Крыма на межвидовые учения

Корабли ВМФ России вышли в море в районе Крыма на межвидовые учения

Что произошло за день: среда, 21 апреля

Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве

Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве

Симферопольцев предупредили о возможной подаче мутной воды в течение 2 дней

Россия не планирует покупать ударные беспилотники "Байрактар" у Турции

ВС РФ высказался против легкого списания долгов в личном банкротстве

ВС РФ высказался против легкого списания долгов в личном банкротстве

Задержанного в Нижнем Новгороде академика РАН отпустили из полиции

Общее собрание РАН вступилось за задержанного академика Хазанова

Россия не будет отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после 2025 года

Россия не будет отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после 2025 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');