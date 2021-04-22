Житель Кузбасса получил более 16 лет колонии за растление трех детей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Суд города Тайга (Кузбасс) признал местного жителя виновным в изнасиловании двух мальчиков и одной девочки, сообщает в четверг пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

"Осужденный признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и приговорен к 16 годам и шести месяцам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в мае прошлого года 37-летний осужденный был в гостях у знакомого, где пил алкоголь. После этого он вышел во двор, где увидел трех соседских детей и позвал их к себе.

"На приусадебном участке своего дома мужчина совершил в отношении 12-летнего и четырехлетнего мальчиков и восьмилетней девочки насильственное преступление сексуального характера. После чего он отпустил детей, предупредив, чтобы они ничего не рассказывали", - говорится в сообщении.

Родители узнали об изнасиловании, услышав разговор детей, и сообщили об этом в полицию.

После задержания мужчина отказался сотрудничать со следствием и не признавал вину, психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, говорится в сообщении.